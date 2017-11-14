Семин назвал лучшего игрока РФПЛ по объему проделанной скоростной работы
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин назвал лучшего игрока Премьер-Лиги по объему проделанной скоростной работы.
"Такой скоростной объем работы, какой проделывает Лысов, вообще никто не демонстрирует не только в "Локомотиве", но и во всем чемпионате России. У него это сильное качество, и за это я зацепился. Он - бывший нападающий, обладает неплохой техникой. Если будет расти дальше и научится отбирать мяч, правильно располагаться, будет, надеюсь, хороший защитник. Не знаю, что будет в будущем, но на данный момент практически все матчи, в которых Лысов выходил на поле, мы выиграли", - цитирует наставника "железнодорожников" Советский спорт.
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