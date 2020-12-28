Сёмин назвал лучшего полузащитника РПЛ в 2020 году

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал, кого он считает лучшим полузащитником чемпионата России по итогам 2020 года.

"Гжегож Крыховяк. Этот футболист всегда может делать результат", - сказал 73-летний специалист.

Напомним, что польский хавбек играл под руководством Сёмина в "Локомотиве" на протяжении почти двух лет.

Ранее легендарный тренер назвал лучшего вратаря и защитника РПЛ в 2020 году.

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