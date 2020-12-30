Семин назвал лучшего тренера 2020 года в РПЛ

Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о лучшем тренере Российской Премьер-лиги 2020 года.

"Считаю, что это Сергей Семак. Питерцы идут на первом месте, а таблица все определяет", — заявил Семин "Чемпионату".

"Зенит" под предводительством Семака смог второй подряд выиграть Чемпионат России, а также завоевать Кубок и Суперкубок страны.