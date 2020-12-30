Семин назвал лучшего тренера 2020 года в РПЛ

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Семин назвал лучшего тренера 2020 года в РПЛЭкс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о лучшем тренере Российской Премьер-лиги 2020 года.

"Считаю, что это Сергей Семак. Питерцы идут на первом месте, а таблица все определяет", — заявил Семин "Чемпионату".

"Зенит" под предводительством Семака смог второй подряд выиграть Чемпионат России, а также завоевать Кубок и Суперкубок страны.

Однако, в Европе результаты команды гораздо хуже. В Лиге Чемпионов "Зенит" смог набрать только одно очко в 6 матчах и занял последнее место в группе.

На данный момент, в РПЛ "Зенит" провел 19 матчей и занимает 1 место. Ближайший соперник отстает на 4 балла.

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