Семин назвал лучшего тренера РПЛ
Фото: Твиттер @fclmnews
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об Игоре Черевченко, который тренирует подмосковные "Химки".
"Черевченко, например, чудо какое-то делает. Он, на мой взгляд, на сегодняшний день тренер номер один.
Набрал больше всех очков в Чемпионате с того момента, как принял команду, вытащил "Химки" с самого дна. Они показывают хороший футбол с теми же игроками, которые, казалось, не удержатся в высшем дивизионе", – заявил Семин.
Напомним, Черевченко назначен главным тренером "Химок" 25 сентября 2020 года.
Команда в текущем сезоне идет на 9-м месте в Чемпионате России, набрав 35 очков после 23 туров.
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