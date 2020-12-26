Сёмин назвал лучшего вратаря РПЛ в 2020 году

Экс-тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал, кого он считает лучшим голкипером РПЛ в 2020 году.

"Игорь Акинфеев. Самый стабильный и самый мастеровитый вратарь", - приводит слова Сёмина "Чемпионат".

В этом сезоне Акинфеев провел 25 игр, из них в 8 он отстоял на ноль.

После 19 туров ЦСКА занимает в РПЛ второе место.

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