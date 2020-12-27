Семин назвал лучшего защитника РПЛ в 2020 году
Экс-главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин рассказал, кого он считает лучшим защитником РПЛ в 2020 году.
"Я бы хотел отметить Ловрена из "Зенита". Он в нашем чемпионате показывает свое мастерство. У него отличное понимание игровых ситуаций", приводит слова Семина "Чемпионат".
Хорват перешел в питерский клуб из "Ливерпуля" летом 2020 года. За 17 матчей в рамках РПЛ защитник отметился 2 голами и 2 желтыми карточками.
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