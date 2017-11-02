Семин назвал лучший матч "Локомотива" под его руководством

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин назвал лучший матч "железнодорожников" под его руководством.

"Были очень хорошие матчи - с "Реалом", с "Интером". На мой взгляд, домашняя игра с миланцами - лучшая. Мы выиграли 3:0 и превзошли соперника по всем показателям. В тот период "Локомотив" вышел из группы", - цитирует 70-летнего специалиста чемпионат.com.

Напомним, Мутко прокомментировал лидерство "Локомотива" в РФПЛ. | soccernews.ru