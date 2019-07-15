Сёмин назвал одну из самых серьёзных проблем российского футбола

Теги локомотив москваюрий семин

Сёмин назвал одну из самых серьёзных проблем российского футбола

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин порассуждал о негативных тенденциях в кадровой политике российских клубов.

"Говорил и ещё раз повторю: профессионально клуб работает только тогда, когда все вопросы комплектования решаются в контакте с тренером, поскольку он единственный, кто знает - нужен футболист команде или нет, как и где его можно будет использовать. Вот почему одной из серьёзных проблем российского футбола стало засилье в нём менеджеров, которым кажется, что они понимают в вопросах селекции больше тренеров", - сказал Сёмин.

Стоит отметить, что этим летом у 72-летнего специалиста возникли разногласия с руководством "железнодорожников" из-за покупки бразильского защитника Мурило Серкейры, кандидатуру которого тренер не одобрял.

Ранее Сёмин также конфликтовал с бывшим президентом клуба Ильей Геркусом из-за вопросов комплектации состава.

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