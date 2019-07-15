Сёмин назвал одну из самых серьёзных проблем российского футбола
Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин порассуждал о негативных тенденциях в кадровой политике российских клубов.
"Говорил и ещё раз повторю: профессионально клуб работает только тогда, когда все вопросы комплектования решаются в контакте с тренером, поскольку он единственный, кто знает - нужен футболист команде или нет, как и где его можно будет использовать. Вот почему одной из серьёзных проблем российского футбола стало засилье в нём менеджеров, которым кажется, что они понимают в вопросах селекции больше тренеров", - сказал Сёмин.
Стоит отметить, что этим летом у 72-летнего специалиста возникли разногласия с руководством "железнодорожников" из-за покупки бразильского защитника Мурило Серкейры, кандидатуру которого тренер не одобрял.
Ранее Сёмин также конфликтовал с бывшим президентом клуба Ильей Геркусом из-за вопросов комплектации состава.
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|Команда
|М
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|1
|Зенит Санкт-Петербург
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|2
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|30
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|3
|Краснодар
|30
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|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20