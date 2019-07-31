Сёмин назвал позиции, которые нужно усилить "Локомотиву"
Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин поделился мыслями о трансферной политике клуба.
"Я тоже жду конкретики по трансферам. Что касается позиций, то идеально было бы укрепить среднюю линию, линию атаки и оборону", - сказал Сёмин.
Этим летом "железнодорожники" выкупили хавбека Гжегожа Крыховяка, а также подписали защитников Дмитрия Живоглядова и Мурило Секейру.
В РПЛ "Локомотив" стартовал не очень удачно, набрав всего 4 очка в трёх турах.
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