Сёмин назвал позиции, которые нужно усилить "Локомотиву"

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин поделился мыслями о трансферной политике клуба.

"Я тоже жду конкретики по трансферам. Что касается позиций, то идеально было бы укрепить среднюю линию, линию атаки и оборону", - сказал Сёмин.

Этим летом "железнодорожники" выкупили хавбека Гжегожа Крыховяка, а также подписали защитников Дмитрия Живоглядова и Мурило Секейру.

В РПЛ "Локомотив" стартовал не очень удачно, набрав всего 4 очка в трёх турах.

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