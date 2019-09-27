Сёмин назвал претендентов на чемпионство в РПЛ

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин перечислил команды, которые он считает реальными претендентами на золотые медали РПЛ.

"У нас очень и очень интересный чемпионат. Борьбу за победу в нём поведут и "Зенит", и ЦСКА, и "Краснодар", и мы, и "Спартак". Ни в коем случае не сбрасываю "Спартак" со счетов! И "Ростов" тоже. Эта команда вполне способна побороться за победу. Так что у нас интрига держаться будет до последних туров. Тем наш чемпионат и интересен", - сказал Сёмин.

Отметим, что по итогам 10 туров в Премьер-лиге лидирует "Зенит". Далее с небольшим отставанием следуют ЦСКА, "Краснодар", "Локомотив" и "Ростов".

Что касается "Спартака", то, проведя треть чемпионата, команда расположилась на девятом месте в турнирной таблице.

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