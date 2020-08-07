Сёмин назвал причину гегемонии "Зенита" в РПЛ

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин порассуждал о том, почему "Зениту" удалось выиграть два последних розыгрыша чемпионата России, а также завоевать Кубок страны.

"Наверное, гегемония "Зенита" есть потому, что идёт правильная работа клуба во всех направлениях. Турнирная таблица всегда отражает работу клуба, вот и всё. Сможет ли кто-то навязать борьбу "Зениту"? Не знаю, сегодня все в равных условиях. А предугадать могут только люди, которые играют на ставках. Я не могу этого сделать", - цитирует Сёмина "Р-Спорт".

Стоит отметить, что сегодня "Зенит" и "Локомотив" разыграют Суперкубок России. Год назад эти же команды сражались за трофей и тогда победили "железнодорожники".

Не пропустите: Гендиректор "Зенита" ярко высказался о Семаке. | http://soccernews.ru