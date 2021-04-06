Сёмин назвал причину прогресса Хвичи в "Рубине"

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Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин порассуждал о развитии своего бывшего подопечного Хвичи Кварацхелии, который сейчас выступает за "Рубин".

"Во-первых, он очень талантливый молодой парень. Это было сразу заметно невооружённым глазом. Во-вторых, Хвича - целеустремлённый. В-третьих, он попал в хорошие руки Слуцкого и в хорошую команду, в которой постоянно прогрессирует.

Классно Кварацхелия проявляет себя и в составе сборной Грузии. Он получает удовольствие от футбола. Считаю, он и раньше немало забивал и ассистировал партнёрам. Давайте не забывать, что парень растёт. В "Локомотив" Хвича приехал в 18 лет, а сейчас ему уже 20. При этом уровень его технического мастерства всё выше и выше. У него ещё большой потенциал", - считает Сёмин.

В текущем сезоне Хвича сыграл за "Рубин" 21 матч, забил 4 гола и забил 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

В последнее время СМИ пишут об интересе к грузину со стороны "Баварии", "Ювентуса", "Милана" и "Наполи".

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