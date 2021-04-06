Сёмин назвал причину прогресса Хвичи в "Рубине"
Фото сайт РПЛ
Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин порассуждал о развитии своего бывшего подопечного Хвичи Кварацхелии, который сейчас выступает за "Рубин".
"Во-первых, он очень талантливый молодой парень. Это было сразу заметно невооружённым глазом. Во-вторых, Хвича - целеустремлённый. В-третьих, он попал в хорошие руки Слуцкого и в хорошую команду, в которой постоянно прогрессирует.
Классно Кварацхелия проявляет себя и в составе сборной Грузии. Он получает удовольствие от футбола. Считаю, он и раньше немало забивал и ассистировал партнёрам. Давайте не забывать, что парень растёт. В "Локомотив" Хвича приехал в 18 лет, а сейчас ему уже 20. При этом уровень его технического мастерства всё выше и выше. У него ещё большой потенциал", - считает Сёмин.
В текущем сезоне Хвича сыграл за "Рубин" 21 матч, забил 4 гола и забил 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.
В последнее время СМИ пишут об интересе к грузину со стороны "Баварии", "Ювентуса", "Милана" и "Наполи".
Не пропустите: "Милан" опережает "Ювентус" в борьбе за хавбека "Рубина". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Основной хавбек "Ювентуса" заразился коронавирусом
-
Официально: Гончаренко - новый главный тренер "Краснодара"
-
Италия получит нового чемпиона, "Атлетико" потерял все, в Англии начинается бойня за ЛЧ: главные итоги недели
-
Крыховяк, Мозес и Соболев - в сборной 24-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
"Бавария" определилась с будущим Боатенга
Лента новостей
-
Семин сравнил тренеров прошлого и настоящего
-
Рафаэль Варан заразился коронавирусом и пропустит матч против "Ливерпуля"
-
"Ювентус" отозвал предложение нового контракта для Дибалы после скандала с вечеринкой
-
"Зенит" попал в рейтинг наиболее результативных клубов Европы
-
Гвардиола сам принял решение отпустить Агуэро
-
Куман высказался о предстоящем матче с "Реалом"
-
"Шило на мыло": Широков прокомментировал назначение Гончаренко тренером "Краснодара"
-
Названо имя временного тренера сборной Беларуси
-
Сёмин назвал причину прогресса Хвичи в "Рубине"
-
Основной хавбек "Ювентуса" заразился коронавирусом
-
6 игроков ПСЖ пропустят матч с "Баварией" в 1/4 финала ЛЧ
-
Официально: Гончаренко - новый главный тренер "Краснодара"
-
Экс-арбитр Андухар считает, что гол "Барселоны" в ворота "Вальядолида" был засчитан ошибочно
-
В Колумбии вратарь пропустил нелепый гол из-за собственной ошибки
-
Российские судьи обслужат матч "Аякс" - "Рома" в Лиге Европы
-
"Интер" хочет продлить контракт с Конте
-
Италия получит нового чемпиона, "Атлетико" потерял все, в Англии начинается бойня за ЛЧ: главные итоги недели
-
Месси недоволен судейством в матче с "Вальядолидом"
-
"Манчестер Юнайтед" и "Спортинг" могут обменяться защитниками
-
Роберто Карлос ярко отреагировал на судейство в матче "Барселона" - "Вальядолид"