Сёмин назвал причину своего ухода из "Локомотива"

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Сёмин назвал причину своего ухода из "Локомотива"

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал, почему он не остался в клубе на другой должности.

"Да, было предложение остаться в "Локомотиве" на какой-то почётной должности. Но мне кажется, лишь для того, чтобы избавиться от меня, а не для того, чтобы я работал. Свадебным генералом быть не хочу. В родной клуб всегда готов вернуться, но только не к тем людям, которые руководят им сейчас", - заявил 73-летний специалист в программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".

Напомним, что в мае совет директоров "Локо" решил не продлевать контракт с Сёминым и назначил вместо него серба Марко Николича.

Болельщики столичной команды крайне негативно отреагировали на уход легендарного тренера и провели несколько акций в его поддержку.

Не пропустите: Сёмин обвинил Кикнадзе в подлом поступке. | http://soccernews.ru
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