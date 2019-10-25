Семин назвал причины поражения от "Ювентуса"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем 14-го тура РПЛ против "Спартака" рассказал, чего не хватило команде в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ювентусом" (2:1). Об этом информирует пресс-служба клуба.

"Поражение есть поражение. Не все в тот день сложилось. Четыре игрока пропустили матч с "Ахматом", провели мало тренировок. Но такое бывает в футболе. Если анализировать в общем, мы играли изо всех сил. В последние 15 минут они додавили нас с тремя заменами. "Ювентус" оказывал серьезное давление, нас не хватило. Если говорить в целом, ребята - молодцы. Сыграли очень дисциплинировано, согласно нашему плану и договоренностям. Нужно отдать им должное", - сказал Семин.

Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится 27 октября в Москве. Начало - в 16:30 (мск). Ответная встреча с "Ювентусом" пройдет 6 ноября.

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