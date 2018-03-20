Семин назвал причины вылета "Локомотива" от "Атлетико"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин назвал причины вылета своей команды от мадридского "Атлетико" в 1/8 финала Лиги Европы.

"У нас нет двух составов, зато есть травмы: против испанцев не смогли играть Ари, Фарфан, Гильерме и Игнатьев - для нас это много. И еще поля с расстояниями такие, что Европе не снились. Из теплого Мадрида - в стылый Екатеринбург с ледяным полем, затем - Москва. И на сутки меньше передышки, чем у испанцев. К футболистам "Локомотива" претензий не имею, сделали, что могли. Однако переваривать нагрузки в марте значительно сложней, чем в середине сезона. В условиях сжатого календаря это сыграло большую роль", - цитирует наставника "железнодорожников" МАТЧ ТВ.

Напомним, Семин высказался о чемпионской гонке в РФПЛ. | soccernews.ru