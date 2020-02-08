Сёмин назвал самых перспективных игроков "Локомотива"

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин перечислил игроков своей команды, которые, по его мнению, могут стать футболистами топ-уровня.

"У кого в "Локомотиве" большое будущее? Это оба Миранчука, Баринов, Магкеев, Жемалетдинов... У "Локомотива" одна из самых больших обойм собственных воспитанников", - сказал Сёмин.

"Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров. Из еврокубков команда вылетела после группового этапа Лиги Чемпионов.

Названные Сёминым игроки являются воспитанниками академии "железнодорожников". Из них только Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов пробовали свои силы в других клубах.

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