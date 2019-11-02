Сёмин назвал сроки возвращения на поле Смолова и Антона Миранчука

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал, когда ожидает возвращение на поле травмированных Антона Миранчука и Фёдора Смолова.

"Надеюсь, в декабре они будут играть", - сказал Сёмин.

Миранчук не играет с 14 сентября. На его счету в текущем сезоне 2 мяча и 1 ассист в 9 матчах.

Смолов получил повреждение 6 октября. В его активе 4 гола и 4 результативные передачи в 14 играх.

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