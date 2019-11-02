Сёмин назвал сроки возвращения на поле Смолова и Антона Миранчука

Теги локомотив москваюрий семинантон миранчукфедор смоловтравмы

Сёмин назвал сроки возвращения на поле Смолова и Антона Миранчука

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал, когда ожидает возвращение на поле травмированных Антона Миранчука и Фёдора Смолова.

"Надеюсь, в декабре они будут играть", - сказал Сёмин.

Миранчук не играет с 14 сентября. На его счету в текущем сезоне 2 мяча и 1 ассист в 9 матчах.

Смолов получил повреждение 6 октября. В его активе 4 гола и 4 результативные передачи в 14 играх.

Не пропустите: Сёмин недоволен судейством в матче с "Уфой". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Борнмуту" в 11-м туре АПЛ

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Борнмуту" в 11-м туре АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 14 32
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 15 30
3 Ростов Ростов 14 29
4 Краснодар Краснодар 14 28
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 14 26
6 Урал Урал 14 18
7 Спартак Москва Спартак Москва 14 18
8 Уфа Уфа 15 17
9 Крылья Советов Крылья Советов 14 17
10 Рубин Рубин 14 16
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 14 16
12 Оренбург Оренбург 14 15
13 Динамо Москва Динамо Москва 15 15
14 Тамбов Тамбов 15 14
15 Ахмат Ахмат 15 14
16 Сочи Сочи 15 13
Полная таблица

топ-5 тегов