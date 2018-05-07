Семин назвал трех лучших игроков РФПЛ текущего сезона

Теги локомотив москваюрий семинмануэл фернандешсоломон кверквелиямаринато гильерме

Семин назвал трех лучших игроков РФПЛ текущего сезонаГлавный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин назвал трех лучших игроков РФПЛ текущего сезона.

"Лучшие игроки сезона в Премьер-Лиге? Гильерме, Кверквелия, Фернандеш", - приводит слова наставника "железнодорожников" sport24.ru.

Отметим, что все трое выступают за "Локомотив".

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