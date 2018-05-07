Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин назвал трех лучших игроков РФПЛ текущего сезона.

"Лучшие игроки сезона в Премьер-Лиге? Гильерме, Кверквелия, Фернандеш", - приводит слова наставника "железнодорожников" sport24.ru.

Отметим, что все трое выступают за "Локомотив".

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