Сёмин назвал желаемого соперника для сборной России в стыках квалификации ЧМ-2022
Фото твиттер "Ростова"
Бывший наставник "Локомотива" и "Ростова" Юрий Сёмин рассказал, с кем сборной России лучше сыграть в стыковых матчах отборочного турнира ЧМ-2022.
"Думаю, каждый из нас ответит, что в стыковых матчах сборной России лучше всего встретиться с Северной Македонией. Если смотреть на положение Северной Македонии и любого другого оппонента в любом рейтинге, то здесь вырисовывается довольно ясная картина. С кем бы ни выпало играть российской сборной, предстоят очень важные и тяжёлые матчи. На кону стоит поездка в Катар, а мы хотим туда поехать и сыграть на чемпионате мира", - сказал Сёмин.
Напомним, что жеребьёвка стыков состоится сегодня в 19:00 по московскому времени. Сборная России попала в корзину сеянных команд.
Со всеми раскладами предстоящей жеребьёвки можно ознакомиться по ссылке.
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