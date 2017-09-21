Семин: "Не должны были проиграть, но проиграли"

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Семин: "Не должны были проиграть, но проиграли"Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение своей команды в матче 1/16 финала кубка России самарским "Крыльям Советов".

"Матч для болельщиков был очень интересный. Мы наделали много ошибок, сами их исправляли. Казалось, должны из этой сложной ситуации выбраться, но не удалось. К футболистам предъявить какие-то претензии, думаю, мы не имеем права. Единственное - ошибаться так нельзя... Сегодня мы, наверное, не должны были проиграть, но проиграли", - цитирует наставника "железнодорожников" чемпионат.com.

Напомним, "Крылья Советов" обыграли "Локомотив" со счетом 3:2. | soccernews.ru

комментарии
Евгений

Это был настоящий праздник кубкового футбола в России! Клубы ФНЛ дали жару клубам РФПЛ и показали им как надо играть и побеждать! Отдача была на пределе, а победил, как всегда, СИЛЬНЕЙШИЙ! Всех сильнейших и ПОЗДРАВЛЯЕМ с выходом в следующий этап розыгрыша! Шутка ли - 10 клубов РФПЛ вылетели на этой стадии розыгрыша! И как ВЫЛЕТЕЛИ! Сенсационно! Всех прошедших дальше ПОЗДРАВЛЯЕМ с победами и выходом в следующий раунд, а проигравших "поздравляем" с ВЫЛЕТОМ! На что наиграли, то и получили! Как готовились, так и ВЫЛЕТЕЛИ и сами себе перекрыли путь в новый раунд! Кубок тем и интересен, что требует к себе ВНИМАНИЯ, а не безразличия. Клубы РФПЛ смалодушничали и понадеялись на АВОСЬ, но не ПРОНЕСЛО, а ВЫНЕСЛО и пролетело МИМО Кубка России сезона 2017/18! Смею вас заверить, что и дальше будет интересная кубковая борьба! Есть вероятность того, что один из клубов ФНЛ завоюет Кубок! Вот это будет победа, так победа! И не просто победа, а кубковая ПОБЕДА! С вручением ГЛАВНОГО кубкового приза победителю! Есть за что побороться тем, кто очень хочет ПОБЕДИТЬ и ЗАВОЕВАТЬ Кубок! А мы пожелаем всем только успеха! Играйте! Побеждайте! Завоюйте! Кубок России ждёт своего НОВОГО обладателя, потому что Локомотив сложил свои кубковые полномочия! Но за кубок надо ещё побороться и вся борьба ещё ВПЕРЕДИ! Всем ОТЛИЧНЫХ кубковых БАТАЛИЙ и самоотверженной футбольной борьбы по всем футбольным правилам, без судейских скандалов наших арбитров! Уж ОЧЕНЬ плохо и БЕЗОБРАЗНО они работают на матчах! Что ни матч, то скандал и один ГРОМЧЕ другого! Сколько можно арбитрам ПАРТАЧИТЬ и скандально судить???

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