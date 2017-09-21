Семин: "Не должны были проиграть, но проиграли"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение своей команды в матче 1/16 финала кубка России самарским "Крыльям Советов".

"Матч для болельщиков был очень интересный. Мы наделали много ошибок, сами их исправляли. Казалось, должны из этой сложной ситуации выбраться, но не удалось. К футболистам предъявить какие-то претензии, думаю, мы не имеем права. Единственное - ошибаться так нельзя... Сегодня мы, наверное, не должны были проиграть, но проиграли", - цитирует наставника "железнодорожников" чемпионат.com.

Напомним, "Крылья Советов" обыграли "Локомотив" со счетом 3:2. | soccernews.ru