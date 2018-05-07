Сёмин не исключает уход братьев Миранчуков из "Локомотива"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин не исключает уход из клуба полузащитников Антона и Алексея Миранчуков.
"Если будет серьёзное предложение, если это будет большой клуб, то вполне возможно, что Миранчуки уйдут. Но это решение принимает сам игрок. Если игрок захочет уйти, то всегда уйдёт. Если нет хорошего предложения, значит, от добра добра не ищут. Алексею здесь комфортно, он играет в своё удовольствие, главное - растёт. У него ещё много недостатков, которые он должен закрыть" - сказал Сёмин.
Отметим, что контракт Алексея Миранчука с "Локомотивом" рассчитан до 2021 года, а Антона Миранчука - до 2019 года.
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