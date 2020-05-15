Сёмин не исключил возвращение к тренерской работе

Теги локомотив москваюрий семин

Сёмин не исключил возвращение к тренерской работе

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин пока не намерен завершать карьеру.

"Собираюсь ли я дальше тренировать? В зависимости от ситуации, ничего не исключаю", - сказал 73-летний специалист.

В четверг "Локомотив" объявил о решении совета директоров клуба не продлевать с Сёминым контракт, истекающий 31 мая.

Новым тренером "железнодорожников" стал серб Марко Николич. Его назначение вызвало шквал критики как от болельщиков в соцсетях, так и от футбольных персон.

Не пропустите: "Нет слов!": Газзаев прокомментировал уход Сёмина из "Локомотива". | http://soccernews.ru
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