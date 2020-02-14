Сёмин: "Не могу назвать "Локомотив" родным домом"

Наставник "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал о значимости московского клуба для своей жизни.

"Могу ли я назвать "Локомотив" родным домом? Нет, не могу. Из родного дома не выгоняют, а мне приходилось уходить несколько раз. Но всё равно, это важнейшая часть жизни. И самое главное завоевание - не медали и кубки, а отношение болельщиков. В 90-е на "Локо" ходило 200 человек, а сейчас нередко полный стадион набивается. Значит, не зря потрачено столько труда, отдано столько сил", - сказал 72-летний тренер в интервью YouTube-каналу Nobel.

Будучи футболистом, Сёмин выступал за "Локомотив" с 1975 по 1977 год.

В течение тренерской карьеры легендарный специалист возглавлял "железнодорожников" четырежды - с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по настоящее время.

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