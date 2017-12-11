Сёмин: "Не считаем себя главными претендентами на чемпионство"

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Сёмин: "Не считаем себя главными претендентами на чемпионство"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин высказался после победы над "Тосно" в матче 20-го тура чемпионата России.

"Я бы отметил высокий уровень ответственности игроков за результат. Они знают свои цели и задачи, что сегодня доказали. Фаворитов много, а мы скромная команда. Не считаем себя главными претендентами на чемпионство. Чтобы конкурировать с "Зенитом", нужны усиления. О фамилиях говорить не буду. А так ждём, когда в строй вернутся наши игроки, которых сейчас не хватает" - сказал Сёмин.

Не пропустите видеообзор матча "Тосно" - "Локомотив". | http://soccernews.ru

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