Сёмин не смотрел матч "Локомотив" - "Оренбург"

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин признался, что не следил за воскресным поединком между "железнодорожниками" и "Оренбургом".

Напомним, что упомянутая игра стала первой официальной для столичной команды после ухода 73-летнего специалиста с занимаемого поста.

"Пусть Кикнадзе (генеральный директор клуба - примечание Soccernews) вам этот матч и прокомментирует, а я не смотрел", - заявил Сёмин.

"Локо" победил "Оренбург" со счётом 1:0 и закрепился на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

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