Сёмин не собирается возглавлять "Ротор"

Сегодня появилась информация о возможном назначении Юрия Сёмина на пост главного тренера "Ротора".

Журналист Илья Казаков сообщил, что в пятницу 73-летний специалист встретится с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и обсудит с ним возможное сотрудничество.

Впрочем, сам экс-наставник московского "Локомотива" озвученные данные опроверг.

"Про "Ротор" это всё ложная информация. Были ли у меня другие предложения? Даже если были, думаете, я бы вам сказал?" - заявил Сёмин.

"Ротор" набрал 2 очка в 6 стартовых турах РПЛ и занимает последнее место в турнирной таблице.

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