Семин: "Не удивлен назначению Семака в "Зенит"

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Семин: "Не удивлен назначению Семака в "Зенит"Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал назначение Сергея Семака наставником питерского "Зенита".

"Я поздравляю Сергея и желаю ему удачи. Он прошел большой путь как футболист. Имеет достаточно опыта как тренер. Я не удивлен этому назначению. Теперь для нас конкуренция с "Зенитом" будет многим сложнее, чем было до этого", - цитирует 71-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, сам Семак тоже прокомментировал свое назначение на должность наставника "Зенита". | soccernews.ru

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