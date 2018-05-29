Семин: "Не удивлен назначению Семака в "Зенит"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал назначение Сергея Семака наставником питерского "Зенита".

"Я поздравляю Сергея и желаю ему удачи. Он прошел большой путь как футболист. Имеет достаточно опыта как тренер. Я не удивлен этому назначению. Теперь для нас конкуренция с "Зенитом" будет многим сложнее, чем было до этого", - цитирует 71-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, сам Семак тоже прокомментировал свое назначение на должность наставника "Зенита". | soccernews.ru