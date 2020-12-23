Семин не вернется в "Локомотив"
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не вернется в "Локомотив", сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
По данным источника, руководство московского клуба не собирается возвращать наставника ни при каких условиях.
Ранее сообщалось, что Семин может вернуться в "Локомотив", так как клуб вскоре покинет генеральный директор Василий Кикнадзе.
73-летний Семин тренировал "Локомотив" с 1992 по 2005 годы, с 2009 по 2010 годы, а также с 2016 по 2020 годы. Под его руководством "железнодорожники" трижды становились чемпионами России, шесть раз выиграли Кубок России, а также три раза завоевали Суперкубок России.
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