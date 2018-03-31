Сёмин не видит плюсов в переноса матча с "Амкаром" в Москву

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин перед матчем 24-го тура чемпионата России против "Амкара" выразил мнение, что перенос игры в Москву не даёт никакого преимущества "железнодорожникам".

"Плюсов от переноса игры в Москву я не вижу. А чтобы не было таких ситуаций, нужно просто внести в регламент, что нейтральные поля должны быть нейтральными. Вот и всё. Если это прописать в регламенте, значит, не будет в прессе различной критики и прочего. Раз в регламенте этого нет, всё объективно и справедливо" - сказал Сёмин.

Отметим, что матч "Амкар" - "Локомотив" идёт в эти минуты. На момент публикации новости "железнодорожники" выигрывают со счётом 1:0.

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