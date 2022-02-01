Семин не видит смысла в переходе Чалова в "Базель"

Фото: инстаграм Чалова\Автор неизвестен

Экс- тренер сборной России и московского "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о вероятной аренде нападающего Федора Чалова из ЦСКА в швейцарский "Базель".

"Я не совсем понимаю, зачем ему это. Переход в "Базель" - два шага назад. Швейцарская лига слабее нашей, поэтому не вижу здесь повода для гордости. Федор мог играть в АПЛ, а теперь надо радоваться его уходу в "Базель"? Я так не считаю.

Чалов — одаренный игрок, он способен прибавить. А теперь неизвестно, как он сумеет адаптироваться в новом чемпионате. Может, он еще хуже будет там играть, чем в России", - сказал Семин для Sport24.

Ранее сообщалось, что о сделке могут объявить уже сегодня.

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