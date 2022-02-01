Семин не видит смысла в переходе Чалова в "Базель"
Фото: инстаграм Чалова\Автор неизвестен
Экс- тренер сборной России и московского "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о вероятной аренде нападающего Федора Чалова из ЦСКА в швейцарский "Базель".
"Я не совсем понимаю, зачем ему это. Переход в "Базель" - два шага назад. Швейцарская лига слабее нашей, поэтому не вижу здесь повода для гордости. Федор мог играть в АПЛ, а теперь надо радоваться его уходу в "Базель"? Я так не считаю.
Чалов — одаренный игрок, он способен прибавить. А теперь неизвестно, как он сумеет адаптироваться в новом чемпионате. Может, он еще хуже будет там играть, чем в России", - сказал Семин для Sport24.
Ранее сообщалось, что о сделке могут объявить уже сегодня.
Также не пропустите: Роналдо назвал лучшего нападающего мира. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Источник: "Зидан уже мог бы возглавить ПСЖ, если бы не встреча с "Реалом" в ЛЧ"
-
"Манчестер Сити" продлил контракт с Жоау Канселу
-
Стало известно, на какую сумму "Барселона" сократила зарплатный фонд в последние месяцы
-
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о преступлениях прошлого правления
-
"Реал" хочет усилить сразу несколько позиций следующим летом
Лента новостей
-
Южная Корея 15-й вышла на ЧМ-2022
-
Источник: "Зидан уже мог бы возглавить ПСЖ, если бы не встреча с "Реалом" в ЛЧ"
-
Семин не видит смысла в переходе Чалова в "Базель"
-
Румменигге поделился мнением о важности финансовой стабильности клубов на примере долгов "Барселоны"
-
Лэмпард хочет, что Эшли Коул помогал ему в "Эвертоне"
-
"Милан" может потерять Ибрагимовича на матч с "Интером"
-
Дембеле летом может стать игроком "Челси"
-
Стала известна зарплата Обамеянга в "Барселоне"
-
"Манчестер Сити" продлил контракт с Жоау Канселу
-
Роналдо поделился мнением о Суперлиге и о "новом Роналдо"
-
Лапорта высказался о ситуации Дембеле в "Барселоне"
-
Кристофер Перейра прокомментировал свой переход в "Спартак"
-
Стало известно, на какую сумму "Барселона" сократила зарплатный фонд в последние месяцы
-
Роналдо назвал лучшего нападающего мира
-
1
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о преступлениях прошлого правления
-
Влахович рассказал, почему взял в "Ювентусе" 7-й номер
-
"Манчестер Сити" сделает все ради подписания Холанда, но у игрока другие приоритеты
-
Влахович прокомментировал свой переход в "Ювентус"
-
"Реал" хочет усилить сразу несколько позиций следующим летом
-
Роналдо сравнил свое поколение с Месси и Неймаром