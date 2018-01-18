Семин не заинтересован в трансфере хавбека "Ливерпуля"

Сербский полузащитник "Ливерпуля" Лазар Маркович не перейдет в "Локомотив", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин не одобрил кандидатуру хавбека. Таким образом переговоры между клубами прекращены.

Напомним, что в этом сезоне 23-летний Маркович не провел за "Ливерпуль" ни одного матча.

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