Семин недоволен продажей Мурило
Фото: инстаграм Семина\Автор неизвестен
Экс-тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о продаже Мурило в "Палмейрас".
— Из последних новостей, связанных с "Локомотивом", я готов вам прокомментировать уход Мурило. За тот период, что он находился в "Локомотиве", бразилец, конечно прибавил. Причем по всем показателям. Он еще довольно молод. Но отпускать его сейчас... Я этого не совсем понимаю. Мурило конкурентоспособен, один из ведущих центральных защитников "Локо".
— Но ведь он приходил в команду без вашего одобрения.
— Это уже не важно. Да, пришел без моего одобрения. Однако периодически у меня играл. На первом этапе Мурило действительно допускал довольно серьезные ошибки в плане расположения внутри штрафной после передач с фланга. Он все время смотрел на мяч, это его сильно отвлекало. Но со временем бразилец прибавил. Сейчас, перейдя в "Палмейрас", думаю, заявит о себе в полную силу. У него очень хорошие физические данные. Головой здорово играет, многих превосходит по этому показателю в РПЛ. И потом — ему пока 24 года. Говорили же, что продадут его за совсем другие деньги. А сейчас пишут иное. Вот этого я не понимаю.
В общем, считаю, при мне Мурило начал прогрессировать в каких-то компонентах, а сейчас вышел на свой пик. Не зря же бразильцы его назад забрали, выкупили. Так что для «Локомотива» это потеря. Не вижу, чем он хуже Едвая. При этом бразилец перспективнее, — сказал Семин для "Спорт-Экспресс".
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