Семин недоволен судейством в матче против "Амкара"

Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался о матче с "Амкаром" (0:1).

"Арбитр сегодня начудил. Хочу сказать про эпизод в концовке - как в прошлый раз, так и сейчас. На Эдере, на мой взгляд, был фол не на 100, а на 120 процентов. Как такие пенальти не давать?! Штрафной или 11-метровый там был - соперник держал форварда руками. Но ничего уже не изменишь" - приводят слова Семина российские СМИ.

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