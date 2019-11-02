Сёмин недоволен судейством в матче с "Уфой"

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Сёмин недоволен судейством в матче с "Уфой"

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин после матча 15-го тура РПЛ против "Уфы" раскритиковал действия главного арбитра встречи Евгения Турбина.

"Очко - это движением вперёд, это не поражение. Но мы настраивались на то, чтобы победить. Однако очень сложные условия, хорошо играла "Уфа" и замечательно судил арбитр. 14 нарушений у одних и у других - у нас 8 жёлтых карточек. Я что-то такого даже не могу припомнить. Ну а в целом, наверное, закономерный результат. В таких условиях часто ничья получается", - сказал Сёмин.

Матч "Уфа" - "Локомотив" завершился ничьей со счётом 1:1.

Стоит отметить, что "железнодорожники" не могут победить уже на протяжении трёх игр.

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