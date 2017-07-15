Сёмин недоволен судейством в матче со "Спартаком"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин подверг критике работу судейской бригады, обслуживавшей матч за Суперкубок России против "Спартака".

"Матч был очень интересным для зрителей. Я очень благодарен своим игрокам, они отдали все силы и показали качественный футбол. Игра была совершенно равной. Но я уже давно говорил - только видеоповторы могут спасти российский футбол.

Ведь сегодня Луис Адриано должен был получать вторую жёлтую и удаление! И вдруг неожиданно жёлтую получает Баринов. За что?! Никто не понимает. Судья говорит, что должен был дать две красных карточки - Адриано и Тарасову. А Тарасову за что? И если ты говоришь, что должен был, тогда дай по-честному! Судья испортил полностью матч" - сказал Сёмин.

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