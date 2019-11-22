Семин: "Нельзя не восхищаться Крыховяком"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал, что думает об игроке команды Гжеге Крыховяке, который забил два гола "Тамбову" (3:2) и стал лучшим футболистом встречи.



"Нельзя не восхищаться Крыховяком. Всего пару дней назад он играл за сборную Польши, но вернулся в клуб в идеальном состоянии. Гжегож много сделал для сегодняшней победы", - сказал Семин.

В этом сезоне Крыховяк забил 8 голов за "Локомотив".

Московский клуб с 34 баллами набрал 2 место в турнирной таблице РПЛ. "Тамбов" с 17 баллами занимает 14 место.

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