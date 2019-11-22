Семин: "Нельзя не восхищаться Крыховяком"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал, что думает об игроке команды Гжеге Крыховяке, который забил два гола "Тамбову" (3:2) и стал лучшим футболистом встречи.
"Нельзя не восхищаться Крыховяком. Всего пару дней назад он играл за сборную Польши, но вернулся в клуб в идеальном состоянии. Гжегож много сделал для сегодняшней победы", - сказал Семин.
В этом сезоне Крыховяк забил 8 голов за "Локомотив".
Московский клуб с 34 баллами набрал 2 место в турнирной таблице РПЛ. "Тамбов" с 17 баллами занимает 14 место.
А еще: "Локомотив" в гостевом матче обыграл "Тамбов"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Ростов
|16
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|17
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13