Семин: "Нереализованные моменты сыграли решающую роль в поражении от "Порту"

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Семин: "Нереализованные моменты сыграли решающую роль в поражении от "Порту"Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин подвел краткий итог матчу против "Порту" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

"Влияние каждого эпизода - огромное, тем более в Лиге Чемпионов. Конечно, и пенальти, и следующие моменты, которые у нас были, сыграли решающую роль. Бесконечно создавать моменты невозможно. Несомненно, в матче были и моменты "Порту", только они были реализованы. Вот и все. На мой взгляд, мы растранжирили то преимущество и те моменты, которые мы имели.

Почему так происходит? Сложный момент. Наверное, никто на этот вопрос не ответит. Фернандеш - большой мастер, практически всегда забивает пенальти. Но в этот раз не забил. Наверное, это в большей степени психология", - цитирует наставника "железнодорожников" Чемпионат.

Напомним, "Локомотив" проиграл "Порту" со счетом 1:3. | soccernews.ru

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