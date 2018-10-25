Семин: "Нереализованные моменты сыграли решающую роль в поражении от "Порту"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин подвел краткий итог матчу против "Порту" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

"Влияние каждого эпизода - огромное, тем более в Лиге Чемпионов. Конечно, и пенальти, и следующие моменты, которые у нас были, сыграли решающую роль. Бесконечно создавать моменты невозможно. Несомненно, в матче были и моменты "Порту", только они были реализованы. Вот и все. На мой взгляд, мы растранжирили то преимущество и те моменты, которые мы имели.

Почему так происходит? Сложный момент. Наверное, никто на этот вопрос не ответит. Фернандеш - большой мастер, практически всегда забивает пенальти. Но в этот раз не забил. Наверное, это в большей степени психология", - цитирует наставника "железнодорожников" Чемпионат.

Напомним, "Локомотив" проиграл "Порту" со счетом 1:3. | soccernews.ru