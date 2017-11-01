Семин: "Невызов Гильерме и Денисова в сборную России? Они одни из лучших игроков в РФПЛ"



Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что вратарь его команды Гильерме и полузащитник Игорь Денисов являются одними из лучших футболистов РФПЛ на своих позициях.

Однако, оба игроки не получили вызов в состав сборной России для подготовки к товарищеским матчам против Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября).

"Я ничего не могу рекомендовать тренеру сборной и не хочу никого ни с кем сравнивать, но Денисов и Гильерме одни из лучших игроков нашего чемпионата", - приводят слова Семина российские СМИ.

Стоит отметить, что Денисов не вызывается в сборную России из-за конфликта с главным тренером Станиславом Черчесовым.

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