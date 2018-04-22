Семин: "Ничего страшного не случилось"

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Семин: "Ничего страшного не случилось"Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал ничью своей команды в сегодняшнем матче с "Уфой".

"Мы хуже всего играем с командами, которые - ниже нас в таблице. Они хорошо обороняются. Чего не хватает? Волевых усилий, реализации. Момент был один хороший у Антона Миранчука. Было давление, но чтобы кто-то этот мяч вырвал, закрыл и забил - пока не получается. Ничего страшного.

Конечно, игра с "Ахматом" определенный график нарушила. Он и так очень напряженный, в конце сезона игроки восстанавливаются тяжелее, чем в начале или середине.

На мой взгляд, судья должен был ускорить игру. А у нас два последних матча соперники затягивают ее так, что отбирают время у зрителей минут по восемь. Отсюда недовольства.

Если бы мы все матчи выигрывали, чемпионат был бы неинтересным. Есть поражения, есть потери очков. На то чемпионат и существует. Спрашиваете, есть ли переживания в связи с этим? Они есть у всех, кто болеет за "Локомотив". И у меня в том числе", - цитирует наставника "железнодорожников" sport24.ru.

Напомним матч между "Локомотивом" и "Уфой" завершился нулевой ничьей. | soccernews.ru

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