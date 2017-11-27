Сёмин: "Нигде в мире не играют по такому холоду"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над СКА в матче 18-го тура чемпионата России высказался о погодных условиях в Хабаровске.

"При составлении календаря нужно это учитывать - играть больше матчей, когда тепло. Нигде в мире не играют по такому холоду. Необходимо беречь футболистов, а сейчас этого не происходит. Любой матч в холодную погоду заканчивается травмами. У нас повреждение получил Игнатьев" - сказал Сёмин.

Напомним, что "Локомотив" выиграл у СКА со счётом 2:1, добыв победу на 93-й минуте матча.

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