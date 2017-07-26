Семин: "Новосельцев? Когда увижу его на тренировке - поговорим"



Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился своим мнением насчет возможного перехода защитника "Зенита" Ивана Новосельцева в московский клуб.

"Новосельцев в "Локомотиве"? Не знаю. Не пользуюсь слухами. Вот увижу его на своей тренировке - поговорим. А пока этого не было, не вижу смысла рассуждать. У меня такой информации нет, а у вас?" - приводят слова Семин российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" может арендовать 25-летнего Новосельцева до конца этого сезона.

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