Сёмин нуждается в усилении состава

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Сёмин нуждается в усилении состава

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин дал понять, что для борьбы за трофеи в течение зимнего трансферного окна необходимо усилить состав команды.

"Чтобы конкурировать с такими командами, как "Зенит", ЦСКА, "Спартак", "Краснодар", всегда нужно усиление. Даже когда выздоровеют травмированные игроки. Обязательно. Свежая кровь всегда нужна" - сказал Сёмин.

Напомним, что по итогам 19 туров "Локомотив" лидирует в чемпионате России. Кроме того, "железнодорожники" близки к выходу в 1/16 финала Лиги Европы.

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