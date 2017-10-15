Семин: "Нужно отдать должное защитникам "Уфы"

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Семин: "Нужно отдать должное защитникам "Уфы"Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин похвалил оборону "Уфы", которой его команда сегодня уступила со счетом 0:1.

"Нужно отдать должное защитникам "Уфы". Они очень плотно играли с нашими атакующими футболистами и своей самоотверженностью не позволили им проявить себя. С "Уфой" у всех возникают проблемы, не только у нас. Они очень хорошо играют дома", - цитирует наставника "железнодорожников" чемпионат.com.

Напомним, Семин подвел итог матчу против "Уфы". | soccernews.ru

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