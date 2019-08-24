Сёмин - о будущем братьев Миранчуков: "Барселона"? Может быть"

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Сёмин - о будущем братьев Миранчуков: "Барселона"? Может быть"

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин порассуждал о будущем полузащитников своей команды Алексея и Антона Миранчуков.

"Я не согласен с руководством. Мы должны сделать всё возможное и невозможное, чтобы сохранить Миранчуков на как можно более долгий срок. На них ходят болельщики, они воспитанники нашей академии. Именно вокруг них должна создаваться команда.

Если уж будет совсем большой европейский клуб, то можно подумать. А так я не вижу смысла им куда-то уходить. Они получают удовольствие в "Локомотиве", привлекают болельщиков, которые ходят на них. И команда должна прогрессировать вместе с ними. Это моё мнение. Предложение должно быть от клуба высочайшего уровня. "Барселона"? Может быть", - сказал Сёмин.

Несколько дней назад сообщалось об интересе питерского "Зенита" к братьям Миранчукам. Действующий чемпион России якобы готов заплатить за них 30 миллионов евро.

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