Семин - о Джорджевиче: "Время покажет. Многое зависит от игрока"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что думает о переходе в команду форварда Луки Джорджевича.

"Время покажет. Многое зависит от игрока. Надо понимать, что у "Локомотива" всегда серьезные задачи, нужно много работать", - сказал Семин.

Черногорский нападающий выступал за "Зенит" с 2012 года, а в понедельник было объявлено о его переходе в "Локомотив".

Джорджевич за 7 лет сыграл за "сине-бело-голубых" всего 30 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. За этот период он четырежды сдавался в аренду другим клубам.

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