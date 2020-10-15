Семин о матче Россия - Венгрия: "Это нормальная, рабочая ничья"

Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о матче Лиги Наций Россия - Венгрия (0:0).

"Думаю, когда в составе нет 4-5 футболистов, у нашей сборной появляются проблемы. Эти 4-5 футболистов делают результат, а в этом матче их как раз не было. Россия имела преимущество, однако КПД было слабым.

У Венгрии хорошо сыграл центр защиты. Забирали не все, так как Дзюба выигрывал свои мячи, однако они провели отличную игру. Блокировали все фланговые передачи. Это нормальная, рабочая ничья. Черчесову есть над чем поработать. Необходимо, чтобы футболисты выздоровели. Но работы много", - заявил Семин.

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