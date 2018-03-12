Семин о матче с "Уралом": "Очень доволен"

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Семин о матче с "Уралом": "Очень доволен"Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал сегодняшнюю победу своей команды над екатеринбургским "Уралом".

"Конечно, я очень доволен. Доволен, что завоевали три очка, доволен тем, что у команды есть характер. В этих тяжелейших условиях, погодных и в плане качества поля, игроки показали достаточно неплохой футбол, хорошо забили голы, хорошо играли в обороне. В целом я очень доволен. Это для нас большой шаг вперед", - цитирует наставника "железнодорожников" Чемпионат.

Напомним, "Локомотив" обыграл "Урал" со счетом 2:0. | soccernews.ru

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