Семин о матче с "Уралом": "Очень доволен"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал сегодняшнюю победу своей команды над екатеринбургским "Уралом".

"Конечно, я очень доволен. Доволен, что завоевали три очка, доволен тем, что у команды есть характер. В этих тяжелейших условиях, погодных и в плане качества поля, игроки показали достаточно неплохой футбол, хорошо забили голы, хорошо играли в обороне. В целом я очень доволен. Это для нас большой шаг вперед", - цитирует наставника "железнодорожников" Чемпионат.

Напомним, "Локомотив" обыграл "Урал" со счетом 2:0. | soccernews.ru