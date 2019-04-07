Сёмин - о матче с "Зенитом": "Закономерная ничья"

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин подвёл итоги матча 22-го тура чемпионата России против "Зенита".

"Если бы меня спросили до игры, сказал бы, что не хочу ничью. А так - ничья закономерная. Мы движемся вперёд, ещё есть восемь туров, будем бороться. Первый тайм - очень скованный. Неплохо из обороны выходили, но не было ударов. Следовал лишний пас, он прерывался игроками "Зенита", и шла атака на наши ворота. В этом была наша ошибка. Второй тайм - в целом получше, владели инициативой", - сказал Сёмин.

Напомним, что матч завершился ничьей 1:1. Таким образом, "Зенит" сохранил преимущество над "Локомотивом" в шесть очков.

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