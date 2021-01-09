Семин о Миранчуке в атаке "Аталанты": "Раньше нужно было думать"

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Семин о Миранчуке в атаке "Аталанты": "Раньше нужно было думать"Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на слова тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини о том, что для Алексея Миранчука нужно искать другую позицию.

Речь шла о том, что в атаке "бергамасков" сейчас все в порядке. Иличич в отличной форме и Миранчук пока не может с ним конкурировать.

"Ну что сказать. И Леше и тем, кто устраивал этот трансфер, надо было думать раньше. У "Аталанты" прекрасный подбор игроков в линии атаки. И это не только Иличич, но еще и Малиновский. Игрок мог бы и сам это проанализировать, а сейчас нужно просто бороться, стараться, лезть из кожи, чтобы попадать в состав.

Иличич в каждом матче делает результативную передачу или забивает. Малиновский с Сапатой тоже на высоте. Необходимо конкурировать с этими игроками, если хочешь играть.

Гасперини лучше знает, где играть Миранчуку, но в "Аталанте" на его позиции играют очень сильные футболисты. А другое место для него я даже не могу предположить", – приводит слова Семина Sport24.ru.

Читать также: Гасперини о Миранчуке : "Нужно искать подходящую позицию" | http://soccernews.ru
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