Семин о ничьей с "Краснодаром": "Я доволен, хотя мы могли сыграть лучше"

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Семин о ничьей с "Краснодаром": "Я доволен, хотя мы могли сыграть лучше"

Наставник "Локомотива" Юрий Семин дал комментарии после игры против "Краснодара" (1:1).

"Мы планировали играть по другой схеме. Алексей Миранчук не смог отыграть 90 минут, Игнатьев не появился на поле, поэтому пришлось играть в три защитника. В целом я доволен, но мы могли сыграть лучше.

Одно очко в Краснодаре - это шаг вперед. "Краснодар" - фаворит, и мы не пустили их вперед. Так что есть и положительные моменты.

У "Краснодара" сейчас такой график, при котором очень сложно победить. Разве можно делать такой календарь для клубов, участвующих в еврокубках? Хочу пожелать "Краснодару" удачи в матче с "Олимпиакосом". Совершите чудо!" - заявил Семин.

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